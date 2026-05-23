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“Il club l’ha bloccato!”: Milan, che mossa di mercato

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“Il club l’ha bloccato!”: Milan, che mossa di mercato
Igli Tare durante un evento ufficiale
Igli Tare in abito blu scuro con camicia bianca durante un evento ufficiale, ritratto in primo piano accanto ad altri dirigenti

Leon Goretzka al Milan rappresenta l’accelerazione del club rossonero sul mercato estivo. Il centrocampista tedesco lascerà il Bayern Monaco a parametro zero il 30 giugno e l’intesa di massima con i rossoneri è già stata raggiunta.

Goretzka-Milan: l’accordo di base è fatto

I dettagli restano da definire, ma secondo Niccolò Ceccarini di Tuttomercatoweb la trattativa ha superato la fase critica. “Il club rossonero ha di fatto bloccato Goretzka. Il suo arrivo è ormai a un passo e se non ci dovessero essere colpi di scena sarà lui a rafforzare ulteriormente il reparto”, ha scritto l’esperto. La volontà della dirigenza di rinforzare il centrocampo è concreta e non rinviabile.

L’operazione risponde a una necessità tattica precisa. Goretzka porta esperienza internazionale, forza fisica e capacità di inserimento che al Milan mancano in questa fase. Accostarlo a nomi come Modrić e Rabiot ridimensiona il problema centrale della rosa: un centrocampo troppo fragile nella fase offensiva e incapace di supportare adeguatamente l’attacco.

Redazione SpaziMilan
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