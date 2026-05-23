“Il club l’ha bloccato!”: Milan, che mossa di mercato

Leon Goretzka al Milan rappresenta l’accelerazione del club rossonero sul mercato estivo. Il centrocampista tedesco lascerà il Bayern Monaco a parametro zero il 30 giugno e l’intesa di massima con i rossoneri è già stata raggiunta.

Goretzka-Milan: l’accordo di base è fatto

I dettagli restano da definire, ma secondo Niccolò Ceccarini di Tuttomercatoweb la trattativa ha superato la fase critica. “Il club rossonero ha di fatto bloccato Goretzka. Il suo arrivo è ormai a un passo e se non ci dovessero essere colpi di scena sarà lui a rafforzare ulteriormente il reparto”, ha scritto l’esperto. La volontà della dirigenza di rinforzare il centrocampo è concreta e non rinviabile.

L’operazione risponde a una necessità tattica precisa. Goretzka porta esperienza internazionale, forza fisica e capacità di inserimento che al Milan mancano in questa fase. Accostarlo a nomi come Modrić e Rabiot ridimensiona il problema centrale della rosa: un centrocampo troppo fragile nella fase offensiva e incapace di supportare adeguatamente l’attacco.