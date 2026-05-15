Il giocatore ‘dimentica’ il Milan: “L’addio? Zero rimpianti”

Mattia Liberali ha voltato pagina dal Milan senza rimpianti. Il centrocampista offensivo classe 2007 ha scelto il Catanzaro in Serie B per trovare continuità e spazio, una decisione che sta ripagando con prestazioni sempre più solide e la conquista della titolarità.

Liberali al Catanzaro: da riserva a protagonista in Serie B

L’addio al Milan rappresenta una scelta consapevole, non una fuga. Il giovane centrocampista ha collezionato 26 presenze complessive con la maglia giallorossa, diventando titolare inamovibile a gennaio. Tre gol e quattro assist il suo contributo nella corsa verso i playoff di promozione. Sotto la guida di Alberto Aquilani, Liberali ha trovato il contesto ideale per sviluppare le sue qualità tecniche senza pressioni eccessive.

Il Catanzaro ha rappresentato la soluzione giusta per un talento ancora in evoluzione. Il passaggio dalla Primavera rossonera a una categoria competitiva come la Serie B consente al giocatore di misurarsi quotidianamente con sfide concrete, lontano dalle logiche di gestione dei giovani che caratterizzano i grandi club.

Il fisico e i pregiudizi: la risposta di Liberali

Come risponde ai dubbi sulla sua statura? Direttamente e senza insicurezze. “Mi dicevano che ero troppo piccolo, se fossi 190 centimetri e corressi da matti potrei giocare ovunque. Ma se sei più grosso, non significa per forza che sei più forte”, ha dichiarato il centrocampista offensivo a Sportweek. Una presa di posizione netta contro gli stereotipi che ancora condizionano il calcio moderno, dove la fisicità viene spesso anteposta alla qualità tecnica.

Liberali ha affrontato il pregiudizio più comune nei confronti dei giovani talenti: la presunta inadeguatezza fisica per il calcio professionistico. Questo ostacolo non lo ha fermato, anzi ha spinto il giocatore a cercare una piazza dove dimostrare il proprio valore senza condizionamenti. La Serie B si è rivelata il palcoscenico perfetto per questa affermazione.

L’esperienza al Milan: i cori della Curva e zero rimpianti

Prima della partenza verso la Calabria, Liberali ha vissuto momenti indimenticabili in rossonero. L’esordio in Serie A rimane scolpito nella memoria: “Dell’esordio in A ricordo il coro della Curva Sud”, ha ricordato il centrocampista. Inoltre ha avuto l’opportunità di affrontare avversari di caratura internazionale: “Che choc giocare con Manchester City e Real Madrid”. Esperienze formative che hanno segnato il percorso di un talento ancora giovane ma già consapevole delle proprie capacità.

Poi sull’addio.

“L’addio al Milan? Zero rimpianti”

Lo scenario futuro: da Catanzaro verso nuovi orizzonti

L’obiettivo immediato di Liberali rimane la promozione in Serie A con il Catanzaro attraverso i playoff. Una conquista che porrebbe il centrocampista offensivo sotto i riflettori del calcio italiano di massima categoria, aprendo scenari completamente diversi rispetto alla situazione attuale. La continuità guadagnata in Serie B e i numeri prodotti rappresentano credenziali solide per una eventuale scalata verso club più ambiziosi. Il Milan avrà modo di monitorare l’evoluzione di un talento che ha scelto di costruire il proprio futuro lontano da Milanello, provando che a volte la crescita passa attraverso scelte coraggiose e percorsi alternativi.