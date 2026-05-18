“Il migliore con cui ho giocato?”: Milan, la risposta netta di Ricci

Samuele Ricci ha scelto Luka Modric come il compagno più forte incontrato in carriera, un giudizio che rivela molto sulla qualità del centrocampista rossonero e sulla sua esperienza europea.

Ricci e l’arrivo al Milan: la scoperta della famiglia rossonera

Nel corso di un’intervista su YouTube nel programma “The Climb” con Marialuisa Jacobelli, il centrocampista ha ripercorso il suo percorso verso Milanello. Ricci ha spiegato di simpatizzare per il Milan da ragazzo, attratto più dai singoli giocatori che da una vera e propria fede calcistica. L’arrivo in rossonero rappresenta per lui un’esperienza straordinaria, trasformata rapidamente da trasferimento sportivo a integrazione umana completa.

“Il compagno più forte con cui ho giocato? Luka Modric”. La scelta di Modric come compagno più forte non è casuale. Il centrocampista croato rappresenta uno standard mondiale di eccellenza tecnica e visione di gioco, elementi che Ricci conosce bene dalla sua esperienza internazionale. Questo confronto suggerisce che il Milan ha acquisito un giocatore con credenziali europee autentiche, capace di misurarsi con i migliori della sua categoria.