Infortunio Modric, rivelazione stupenda di Locatelli: “Mi sono sentito con lui”

Manuel Locatelli è tornato a parlare riguardo l’infortunio di Modric ai microfoni Dazn. Il centrocampista della Juve aveva provocato lo stop del croato del Milan in uno scontro aereo nel match della scorsa settimana e si era detto fin da subito molto rammaricato per questo incidente. Oggi, intervenuto prima di Juve-Verona, ha rivelato di aver anche scritto un messaggio al giocatore.
Locatelli svela: “Mi sono sentito con Modric”
Intervenuto a Dazn, Locatelli ha raccontato di aver scritto a Modric un messaggio in questi giorni e gli ha augurato il meglio in vista dei Mondiali:
“Ho scritto a Modric in settimana, ci siamo sentiti per messaggio, ho ripetto di lui sono cose che succedono in campo, poi e successo ad una leggenda come lui e mi dispiace tantissimo. Gli auguro di rientrare e fare un grande Mondiale se lo merita. È un giocatore che fa bene a tutto il calcio”.