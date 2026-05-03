Infortunio Modric, rivelazione stupenda di Locatelli: “Mi sono sentito con lui”

Manuel Locatelli è tornato a parlare riguardo l’infortunio di Modric ai microfoni Dazn. Il centrocampista della Juve aveva provocato lo stop del croato del Milan in uno scontro aereo nel match della scorsa settimana e si era detto fin da subito molto rammaricato per questo incidente. Oggi, intervenuto prima di Juve-Verona, ha rivelato di aver anche scritto un messaggio al giocatore.

Locatelli svela: “Mi sono sentito con Modric”

Intervenuto a Dazn, Locatelli ha raccontato di aver scritto a Modric un messaggio in questi giorni e gli ha augurato il meglio in vista dei Mondiali: