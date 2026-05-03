News Milan

Infortunio Modric, rivelazione stupenda di Locatelli: “Mi sono sentito con lui”

di
Infortunio Modric, rivelazione stupenda di Locatelli: “Mi sono sentito con lui”
Manuel Locatelli a DAZN rivela di essersi sentito con Modric. Foto: SpazioMilan
Manuel Locatelli intervistato a DAZN parla dell'infortunio di Modric durante Juve-Verona

Manuel Locatelli è tornato a parlare riguardo l’infortunio di Modric ai microfoni Dazn. Il centrocampista della Juve aveva provocato lo stop del croato del Milan in uno scontro aereo nel match della scorsa settimana e si era detto fin da subito molto rammaricato per questo incidente. Oggi, intervenuto prima di Juve-Verona, ha rivelato di aver anche scritto un messaggio al giocatore.

Locatelli svela: “Mi sono sentito con Modric”

Intervenuto a Dazn, Locatelli ha raccontato di aver scritto a Modric un messaggio in questi giorni e gli ha augurato il meglio in vista dei Mondiali:

Ho scritto a Modric in settimana, ci siamo sentiti per messaggio, ho ripetto di lui sono cose che succedono in campo, poi e successo ad una leggenda come lui e mi dispiace tantissimo. Gli auguro di rientrare e fare un grande Mondiale se lo merita. È un giocatore che fa bene a tutto il calcio”.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

Gestione cookie