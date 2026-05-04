“Investimento da rivalutare”: Milan, la sentenza durissima dopo il Sassuolo

Ardon Jashari non ha rispettato le aspettative del Milan nella sua stagione d’esordio in rossonero. Come rivela il Corriere dello Sport, lo svizzero ha deluso in campo e la sua prestazione nel ko 2-0 contro il Sassuolo ha confermato il trend negativo: “Jashari stecca, un investimento da rivalutare”.

Jashari al Milan: la bocciatura del primo anno

Il numero 30 rossonero è stato insufficiente dal punto di vista tecnico e tattico sin dall’inizio della stagione. Il Corriere dello Sport non usa mezzi termini: “Lo svizzero col 30 non si è dimostrato all’altezza del Milan per questa sua prima stagione in rossonero. È ancora presto per un giudizio definitivo, ma di certo l’anno di esordio è da bocciatura”. La partita di Reggio Emilia ha rappresentato l’ennesima prova opaca in una campagna che non ha soddisfatto alcuna aspettativa.

L’investimento iniziale sul centrocampista svizzero conteneva promesse di qualità e solidità nel reparto di mezzo. Quello che è arrivato sul campo è stata la conferma di un adattamento complicato al calcio italiano e ai ritmi della Serie A. Jashari non ha trovato continuità di prestazione, non ha inciso nelle fasi decisive, non ha costruito quella leadership che il Milan sperava di acquisire al centro del suo gioco.