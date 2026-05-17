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Jashari svela tutto: il gesto della dirigenza è stato un segnale al Milan

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Jashari svela tutto: il gesto della dirigenza è stato un segnale al Milan
Ardon Jashari in azione con la maglia del Milan. Foto: ANSA
Ardon Jashari in azione durante una partita del Milan, con maglia rossonera a righe

Dopo la preziosa vittoria del Milan sul campo del Genoa, Ardon Jashari ha parlato ai microfoni di SportMediaset analizzando il momento della squadra rossonera e la vittoria in campo ligure. Il centrocampista ha sottolineato l’importanza del successo ottenuto in una gara complicata, evidenziando la compattezza del gruppo e la consapevolezza di giocarsi tutto nelle ultime settimane della stagione. Jashari ha inoltre raccontato l’impatto avuto dalla presenza della dirigenza e del presidente nello spogliatoio prima del match.

Le parole di Jashari tra pressione e responsabilità

Jashari ha spiegato quanto fosse delicata la sfida contro il Genoa e come il Milan fosse perfettamente consapevole dell’importanza dei tre punti:

“Sì, è stata una vittoria fondamentale per noi. Conoscevamo la nostra situazione prima della partita, avremmo dovuto concentrarci su di noi. E così abbiamo fatto. Abbiamo vinto la partita, che è stata veramente difficile. Ora per la prossima settimana abbiamo il destino nelle nostre mani”.

Il giocatore ha poi commentato anche la presenza del presidente Gerry Cardinale nello spogliatoio prima della gara:

“Quando vedi il tuo presidente e la dirigenza nello spogliatoio ti rendi conto di quanto pesi la partita. Ci ha dato più pressione, ok. Ma anche più stimoli”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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