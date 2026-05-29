Jashari, un post criptico sui social: cosa si nasconde?

Ardon Jashari rompe il silenzio sui social con un post senza parole che alimenta speculazioni sul suo futuro al Milan. Il centrocampista svizzero ha condiviso la foto dell’abbraccio di gruppo prima di Milan-Cagliari, la partita che ha innescato il terremoto rossonero, senza alcun commento.

Jashari e la stagione fallimentare: spazi negati e fiducia erosa

Il post di ieri sera arriva in un momento particolarmente delicato. La foto scelta non è casuale: rappresenta l’ultimo momento di coesione collettiva prima del caos che ha travolto l’ambiente rossonero. Jashari ha deciso di postare senza descrizione, lasciando interpretare ai follower il significato della scelta. Un gesto ambiguo che può leggere in almeno due modi opposti.

Cosa comunica realmente il silenzio? Potrebbe essere un segno di attaccamento incondizionato al Milan, una dichiarazione di fedeltà nonostante le difficoltà e il poco spazio concessogli. Oppure l’opposto: un addio non detto, un modo per marcare distanza emotiva da un’esperienza che non ha corrisposto alle aspettative. Jashari non ha mai comunicato esplicitamente le sue intenzioni, mantenendo riservatezza su ogni valutazione del suo futuro.