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Leao-Milan, Romano svela tutto: ecco cos’è successo dietro le quinte

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Leao-Milan, Romano svela tutto: ecco cos’è successo dietro le quinte
Rafael Leao durante una partita con la maglia del Milan. Foto: ANSA
Rafael Leao in maglia Milan rossonera durante una partita, sguardo pensieroso rivolto verso il basso

La storia di Rafa Leao con il Milan sembra essere ormai giunta al capolinea, come confermato dalle parole riferite dal portoghese. Ecco il punto di Fabrizio Romano.

Leao e l’addio al Milan: le parole di Romano

Romano, tramite il suo canale ‘YouTube’, ha dichiarato:

Leao ha sorpreso tutti con il timing del suo annuncio. Ci si aspettava che potesse lasciare il Milan in estate, ma non con un annuncio pubblico. Rafa Leao sostiene di voler essere libero nella gestione delle comunicazioni del suo futuro, ha preferito mettere in chiaro subito il suo desiderio”.

Poi ancora:

“Di certo ci vorrà un po’ di pazienza, stanno chiamando dalla Turchia ma Rafa vuole aspettare offerte dai campionati più importanti. Il Milan avrà presto un nuovo ds e lì si dovrà fare il prezzo. Sono passaggi che richiederanno tempo, l’operazione non si chiuderà nei prossimi giorni”.

 

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Giornalista Pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Molise con tessera n. 184935 dal 31 luglio del 2023, da sempre appassionata del mondo dello sport e della scrittura. Con il tempo ho imparato a mettermi in gioco anche nel mondo dello streaming e dei social. Quello che dapprima era solo un divertimento, è così diventato un vero e proprio lavoro.

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