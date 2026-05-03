L’obiettivo è ‘on fire’: la prestazione convince ancor di più il Milan

Goretzka segna una doppietta con il Bayern Monaco e riaccende l’interesse del Milan per il centrocampista tedesco in scadenza contrattuale.

Goretzka protagonista: doppietta contro l’Heidenheim

Leon Goretzka ha realizzato due reti nella sfida tra Bayern Monaco e Heidenheim, terminata 3-3. Il centrocampista tedesco ha dimostrato ancora una volta le sue qualità offensive, confermando che il suo valore nel mercato rimane tutt’altro che compromesso nonostante il contratto in scadenza.

La prestazione del classe 1995 sottolinea una caratteristica che il Milan conosce bene: la capacità di incidere negli ultimi metri del campo. Non si tratta di una semplice partita di campionato, ma di un segnale concreto rivolto ai club interessati al suo profilo. Goretzka continua a giocare con continuità e a fornire prove di affidabilità tecnica.

Il Milan e la finestra di mercato: Goretzka rimane una soluzione

La doppietta arriva in un momento cruciale per il centrocampista tedesco. Il suo contratto con il Bayern Monaco scade a giugno 2026, il che significa che il trasferimento a costo zero diventa sempre più concreto. Per il Milan, questa circostanza rappresenta un’opportunità economica significativa rispetto ai costi abituali di un acquisto nel ruolo.

La scadenza contrattuale non è un dettaglio secondario: consente ai rossoneri di investire risorse su altri reparti mantenendo un equilibrio di bilancio. Goretzka possiede esperienza internazionale e ha giocato ad altissimi livelli.

Qual è il valore aggiunto di Goretzka per il Milan? La sua capacità di inserirsi in attacco e di giocare sia come mediano che come mezzala offensiva. In una squadra che necessita di soluzioni polivalenti a centrocampo, il tedesco rappresenta una risorsa versatile.

I prossimi mesi saranno decisivi per capire se il Milan farà un’offerta contrattuale ufficiale. La doppietta di Goretzka contro l’Heidenheim non cambia i fondamenti della trattativa, ma conferma che il giocatore mantiene la condizione fisica e la mentalità vincente richieste dal calcio europeo. Lo scenario per giugno rimane aperto: il Milan continua a monitorare il centrocampista tedesco in vista di una possibile operazione di calciomercato.