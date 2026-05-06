Mercato Milan, doppio incontro per l’addio? Riguarda due rossoneri

Secondo Sky Sport, Igli Tare ha incontrato a Milanello Cristopher Nkunku e Ardon Jashari in un confronto che accende dubbi sul loro futuro al Milan.

Nkunku: rendimento insufficiente e addio vicino

L’attaccante francese arrivato dal Chelsea per 37 milioni di euro non ha mantenuto gli standard della Bundesliga. In 32 presenze ha realizzato 6 gol e 3 assist, numeri lontani dai 70 gol e 56 assist collezionati in 172 partite con il Lipsia. Il Milan ascolta offerte da almeno 30 milioni per evitare una minusvalenza significativa sulla cessione.

La delusione è evidente. I rossoneri avevano investito su un profilo consolidato, ma dopo una sola stagione l’addio non rappresenta uno scenario remoto. La dirigenza ha già sondato il mercato e la disponibilità a lasciar partire il classe 1997 è concreta. L’incontro con Tare assume dunque contorni diversi da una semplice verifica tattica: è una valutazione seria del futuro.