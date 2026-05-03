Mercato Milan, il dirigente conferma la trattativa: sarà derby con l’Inter!

Giovanni Carnevali è intervenuto a Dazn prima di Sassuolo-Milan. L’ad neroverde ha risposto ad una domanda realtiva a Isamel Koné, confermando il possibile interesse per lui del Milan e prefigurando addirittura un possibile derby di mercato.

Milan su Koné, Carnevali conferma: “Possibile derby”

Intervenuto in diretta a Dazn, Carnevali non ha nascosto le voci di mercato attorno a Koné:

“Non ho parlato con Milan e Inter di Koné: abbiamo qualche richiesta, soprattutto dall’estero. Può anche starci che possa nascere un derby di mercato, ma dobbiamo pensare a trovare la soluzione migliore per lui ma anche per noi”.

Non c’è ancora quindi una vera trattativa per Koné al Milan, ma Carnevali conferma le alte probabilità che possa nascere una trattativa nelle prossime settimane, configurando anche un derby con l’Inter.

Tare non si tira indietro: “Giocatore importante”

In un momento successivo, è intervenuto anche Igli Tare, il quale ha indirettamente confermato a sua volta l’interesse per Koné da parte del Milan:

“Koné è un giocatore che ha le caratteristiche per livelli anche importanti, potrebbe essere un uomo mercato del Sassuolo”.

In un mercato ricco di incertezze, quindi, il Milan ha già un primo obiettivo piuttosto chiaro nel suo elenco. Il nome del centrocampista canadese, che sarà impegnato anche ai Mondiali, sarà sicuramente uno di quelli più caldi.