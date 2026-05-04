Mercato Milan, in attacco sarà rivoluzione: due addii pronti, i nomi per rimpiazzarli

L’attacco del Milan subirà una radicale trasformazione in estate. Secondo Repubblica, Niclas Fullkrug non verrà riscattato dal West Ham e Christopher Nkunku lascerà il club rossonero dopo una stagione deludente.

Ramos e Kean: i nuovi nomi per l’attacco

Sul mercato in entrata, il Milan ha già individuato i profili su cui lavorare. Gonçalo Ramos del PSG e Moise Kean della Fiorentina piacciono alla dirigenza rossonera come possibili innesti per rinforzare l’attacco. Entrambi rappresenterebbero scelte di qualità rispetto agli esperimenti falliti della stagione in corso.

La ricostruzione dell’attacco del Milan non è più rinviabile. L’assenza di continuità offensiva ha pesato sulla stagione e una pulizia radicale del reparto è inevitabile. Ramos e Kean potrebbero essere i volti nuovi di un’estate che promette grandi movimenti in attacco per il Milan, con l’obiettivo di costruire un reparto finalmente affidabile.