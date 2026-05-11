Mercato Milan, Leao può davvero finire al Napoli? Le ultime di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano smentisce categoricamente l’interesse del Napoli per Rafael Leao. Secondo l’esperto di mercato, ad oggi non esiste alcun contatto tra il club partenopeo e il portoghese del Milan.

Leao e il Napoli: nessuna trattativa in corso

Le voci circolate nelle ultime ore su un possibile trasferimento di Leao a Napoli trovano una risposta netta. Romano ha dichiarato in un video sul suo canale YouTube: “Oggi tra Leao e il Napoli non c’è nulla”. L’analista sottolinea come il Napoli possa effettivamente cercare un esterno offensivo, ma in questa fase il club azzurro deve prima risolvere questioni interne cruciali. L’organizzazione della dirigenza e la conferma tecnica rappresentano priorità rispetto al mercato in entrata.

Il contesto napoletano è complesso. Con l’incertezza su Manna in dirigenza e su Conte in panchina, qualsiasi mossa di mercato risulterebbe prematura. Il club non può permettersi di annunciare obiettivi quando la struttura decisionale rimane in bilico. Questo spiega perché, nonostante il Napoli cerchi rinforzi offensivi, il nome di Leao non figura nelle conversazioni concrete.