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Mercato Milan, l’ipotesi Vlahovic non è tramontata! La situazione

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Mercato Milan, l’ipotesi Vlahovic non è tramontata! La situazione
Vlahovic durante un'esultanza in partita con la maglia della Juventus
Vlahovic esulta con le braccia alzate indossando la maglia della Juventus durante una partita

Dušan Vlahović andrà in scadenza il 30 giugno con la Juventus. Il Milan prepara l’offerta per portarlo in rossonero, approfittando della crisi bianconera e della volontà del serbo di restare protagonista in Champions.

La trattativa economica: Milan a 7 milioni, Juve ferma a 6

Lo scoglio principale è lo stipendio. Secondo Tuttosport, la crisi di classifica ha congelato ogni discussione di rinnovo in casa bianconera. La Gazzetta dello Sport invece sostiene che Milos Vlahović, padre e agente del giocatore, attenda l’offerta finale della Juventus prima di decidere il futuro.

Il Milan ha già mosso i primi passi concreti: il club rossonero è pronto a offrire 7 milioni di euro annui con bonus inclusi, pareggiando gli stipendi più alti della rosa (quelli di Maignan e Leão), per un contratto di quattro o cinque anni. La Juventus invece non vuole superare i 6 milioni, con durata massima di due o tre anni, avendo già stabilito che Kenan Yıldız sarà il giocatore più pagato e la stella del progetto futuro.

La differenza economica rappresenta un elemento decisivo. Un milione di euro in più ogni stagione, moltiplicato per cinque anni, corrisponde a 5 milioni di differenza netta. Per una carriera al culmine, questo margine è significativo. Inoltre, il Milan offre certezza di durata, mentre la Juventus propone un impegno brevissimo con scadenza anticipata rispetto alle ambizioni di Vlahović.

Redazione SpaziMilan
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