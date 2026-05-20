Mercato Milan, l’ipotesi Vlahovic non è tramontata! La situazione

Dušan Vlahović andrà in scadenza il 30 giugno con la Juventus. Il Milan prepara l’offerta per portarlo in rossonero, approfittando della crisi bianconera e della volontà del serbo di restare protagonista in Champions.

La trattativa economica: Milan a 7 milioni, Juve ferma a 6

Lo scoglio principale è lo stipendio. Secondo Tuttosport, la crisi di classifica ha congelato ogni discussione di rinnovo in casa bianconera. La Gazzetta dello Sport invece sostiene che Milos Vlahović, padre e agente del giocatore, attenda l’offerta finale della Juventus prima di decidere il futuro.

Il Milan ha già mosso i primi passi concreti: il club rossonero è pronto a offrire 7 milioni di euro annui con bonus inclusi, pareggiando gli stipendi più alti della rosa (quelli di Maignan e Leão), per un contratto di quattro o cinque anni. La Juventus invece non vuole superare i 6 milioni, con durata massima di due o tre anni, avendo già stabilito che Kenan Yıldız sarà il giocatore più pagato e la stella del progetto futuro.

La differenza economica rappresenta un elemento decisivo. Un milione di euro in più ogni stagione, moltiplicato per cinque anni, corrisponde a 5 milioni di differenza netta. Per una carriera al culmine, questo margine è significativo. Inoltre, il Milan offre certezza di durata, mentre la Juventus propone un impegno brevissimo con scadenza anticipata rispetto alle ambizioni di Vlahović.