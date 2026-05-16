Mercato Milan, l’obiettivo dei rossoneri ha salutato tutti! Le ultime

Leon Goretzka ha salutato il Bayern Monaco all’Allianz Arena. Il centrocampista tedesco chiude otto stagioni in Baviera con una cerimonia ufficiale prima dell’ultima partita casalinga di Bundesliga.

Goretzka e l’addio al Bayern: otto anni di trofei

Il classe 1995 ha ricevuto dalla dirigenza bavarese una targhetta con la scritta “Danke Leon”. Un riconoscimento per una carriera straordinaria: 7 campionati tedeschi, 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa, 1 Mondiale per club e 3 Supercoppe di Germania. L’emozione era visibile sul volto del giocatore mentre il pubblico lo applaudiva. Otto anni di presenza costante, di contributi significativi, di partite decisive in competizioni europee.

Goretzka lascia Monaco da uomo libero. Il contratto scade il 30 giugno e nessun rinnovo è stato raggiunto con il club tedesco. La scelta della dirigenza bavarese di non prolungare l’accordo apre scenari di mercato importanti per i club europei interessati al suo profilo.

Il Milan ha già mosso i passi decisivi. Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero avrebbe raggiunto un accordo di massima con il centrocampista tedesco: contratto triennale con opzione per il quarto anno a circa 5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra sostenibile per le casse milaniste, considerando l’assenza di costi di trasferimento.