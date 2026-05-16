Mercato Milan, può arrivare l’ex pupillo di Allegri: l’annuncio scalda la trattativa

Federico Chiesa al Milan è una trattativa che può tornare d’attualità. Lo conferma l’annuncio pubblicato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, per cui il calciatore lascerà il Liverpool quest’estate.
Chiesa lascerà il Liverpool: occhio Milan!
Dopo un’altra annata tormentata, Federico Chiesa ha scelto di lasciare il Liverpool. Lo conferma prima Fabrizio Romano sul suo canale Whatsapp e poi Matteo Moretto in un video sul canale Youtube di Romano, prefigurando la Serie A nel suo futuro. Queste le parole di Moretto al riguardo
“Chiesa lascerà il Liverpool in estate, la decisione è praticamente presa. Vuole giocare di più ed essere più protagonista, è pronto per una nuova avventura. L’Italia può essere una buona soluzione per lui”.
Il passato con Allegri: un feeling che può ricostruirsi
Si era già chiacchierato in passato di un possibile interessamento del Milan per Chiesa, anche se senza mai entrare davvero nel vivo della trattativa. Un’eventuale piazzamento Champions con permanenza di Allegri accenderebbe però l’affare più di prima. I due infatti hanno lavorato insieme alla Juventus e l’attuale allenatore rossonero fu ul fautore di un cambio ruolo dell’esterno italiano, che giocò sotto alla sua guida un’intera stagione da seconda punta in un 3-5-2. Potrebbe ricoprirebbe un ruolo simile anche nell’attuale assetto tattico del Milan, rivelandosi anche un ottimo jolly in caso di passaggio ad un attacco a tre.