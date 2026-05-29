Mercato Milan, Ricci e Jashari verso l’addio? Entrambi seguiti dalla stessa squadra

Jashari e Ricci rischiano di diventare pedine sacrificabili nel Milan della transizione. L’Atalanta osserva attentamente i due centrocampisti rossoneri, secondo quanto rivela Alfredo Pedullà.

L’Atalanta vuole Jashari e Ricci dal Milan

La Dea ha fiutato l’occasione. Con circa 90 milioni da investire grazie alle cessioni di Ederson e Palestra, l’Atalanta punta su due profili che il Milan potrebbe valutare in uscita. Jashari e Ricci non sono intoccabili nella prospettiva di una dirigenza completamente rivoluzionata. Arrivati in estate per un investimento complessivo di 60 milioni, i due centrocampisti hanno deluso con Allegri ma potrebbero trovare una collocazione diversa con un modulo tattico alternativo.

La storia di De Ketelaere insegna. L’Atalanta già sfruttò un flop rossonero, trasformando il belga in una risorsa preziosa. Jashari potrebbe seguire la medesima traiettoria: il belga ha il pedigree per una simile resurrezione. Ma la vendita non è automatica: il Milan ha chiarito di non accettare minusvalenze e valuterà ogni proposta con rigore finanziario.