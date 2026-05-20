Milan, addio Fullkrug ma resta in Italia: arriva la proposta

Niclas Fullkrug lascia il Milan senza alcuna compensazione economica per i rossoneri. L’attaccante tedesco, dopo sei mesi deludenti, tornerà al West Ham e da lì passerà al Venezia secondo quanto rivela Gianlucadimarzio.com.

La scelta del Diavolo di non esercitare il diritto di riscatto a 5 milioni di euro apre uno scenario inaspettato. Il West Ham, in piena lotta per la retrocessione, preferisce liberarsi rapidamente del giocatore piuttosto che mantenerlo in rosa. Il Venezia ne approfitta e costruisce l’operazione direttamente con il club londinese, tagliando completamente fuori il Milan da qualsiasi incasso o plusvalenza derivante da una futura rivendita.

Fullkrug al Milan: sei mesi cancellati dal bilancio

L’esperienza rossonera del classe 1992 si chiude con un bilancio negativo. Appena tre presenze da titolare e un solo gol, realizzato nell’1-0 contro il Lecce. La partita contro il Cagliari di questo weekend sarà presumibilmente l’ultima in rossonero, con il giocatore già proiettato verso la nuova destinazione. Il Milan ha deciso di non investire ulteriormente su un profilo che non ha mai inciso nel progetto tattico della squadra.

L’operazione gennaio rappresenta un’altra voce negativa nel bilancio di una sessione invernale che non ha prodotto i risultati sperati. Fullkrug arriva con ambizioni da protagonista, ma la serie A non lo premia e il Diavolo preferisce interrompere il rapporto. Niente riscatto, niente indennizzo futuro, solo una lezione costosa di mercato.