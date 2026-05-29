Milan, adesso è fatta: la notizia ‘ufficializza’ l’addio

Massimiliano Allegri non ha ancora firmato con il Napoli perché la separazione dal Milan rimane bloccata su questioni formali. La PEC di licenziamento di Scaroni è arrivata solo ieri, e ciò dovrebbe accelerare ora l’iter.

Allegri e il licenziamento: i dettagli della PEC ricevuta ieri

Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese ha ricevuto soltanto nella giornata precedente la comunicazione ufficiale firmata dal presidente Scaroni in cui veniva notificato il licenziamento. Non si tratta di una risoluzione consensuale, ma di un esonero vero e proprio. Questa distinzione genera conseguenze economiche rilevanti per il Milan e crea il principale ostacolo alla firma con il club partenopeo.

Finché Allegri non avrà completato tutti i passaggi burocratici relativi all’addio rossonero, rimarrà formalmente a carico del Milan fino al 30 giugno 2027, data di scadenza del contratto sottoscritto l’anno scorso. Il club rossonero deve gestire questa situazione per evitare di mantenerlo in bilancio oltre il necessario. Ciò non dovrebbe prolungarsi a lungo: il Napoli firmerà subito Massimiliano Allegri.

I conti tra Milan e Allegri: 500mila euro di differenza

Al Milan, Allegri percepiva 5 milioni di euro annui. Il Napoli ha proposto 4,5 milioni. Il Diavolo può quindi “scontare” dal proprio esborso quello che l’allenatore guadagnerà all’ombra del Vesuvio, riducendo il costo complessivo a soli 500mila euro. Tuttavia, secondo la rosea, Allegri avrebbe richiesto una buonuscita per accettare la rescissione. Cardinale non è disposto a concederla, generando un potenziale braccio di ferro tra le parti.

Malgrado questa tensione negoziale, l’accordo con il Napoli non risulta a rischio. Le frizioni rimangono confinate alla gestione burocratica e alla ridefinizione delle cifre, non coinvolgono la volontà di entrambi i club di concludere l’operazione. I tempi si allungano per necessità amministrativa, non per dubbi sulla fattibilità dell’operazione.

Cosa succede adesso tra Milan, Allegri e Napoli

La risoluzione dei nodi formali rappresenta l’unico passaggio rimasto prima che Allegri possa mettere nero su bianco con il Napoli. Il club rossonero e il tecnico devono completare i dettagli della rescissione, eventualmente trovando un compromesso sulla buonuscita. Una volta definiti questi aspetti, il trasferimento a Napoli potrà concretizzarsi senza ulteriori impedimenti.

Nel frattempo, il Milan procede con la sua riorganizzazione dirigenziale e tecnica, mentre Allegri rimane in sospeso tra l’addio ai rossoneri e l’inizio della sua avventura nel calciomercato estivo. La gestione di questa transizione determinerà anche i costi finali per il Milan della separazione da Allegri e la velocità con cui il club potrà virare definitivamente verso nuovi progetti.