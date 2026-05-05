Milan, Allegri ha suonato la carica: spunta il messaggio alla squadra

Massimiliano Allegri ha convocato squadra, staff e dirigenza a Milanello per un confronto senza compromessi sulla qualificazione Champions League del Milan. Sky Sport rivela il contenuto del discorso.

Allegri e il richiamo d’emergenza: Champions non si fallisce

Nel momento più critico della stagione, Allegri ha scelto di riunire tutti attorno a un’unica certezza: la qualificazione alla prossima Champions League non è negoziabile. Ha parlato soltanto lui, con toni pacati ma fermi, senza spazi per interpretazioni. Il messaggio è arrivato diretto, come riporta Sky Sport: chi non avrà fame e dedizione quotidiana resterà in panchina, senza eccezioni di alcun tipo.

I numeri raccontano il precipizio. Dal girone d’andata chiuso a 42 punti, il Milan è crollato a 25 nel ritorno. Se il campionato fosse iniziato alla ventesima giornata, i rossoneri starebbero oggi noni, fuori da tutto. Eppure il destino rimane nelle loro mani, e proprio per questo Allegri non ammette margini di errore. L’Europa che conta non può essere un’opportunità persa per negligenza o atteggiamento.