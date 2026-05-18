“Allegri ha un contratto col Milan, ha firmato 3 anni un anno fa a cifre importanti. Se raggiunge la Champions League ha comunque raggiunto l’obiettivo principale della stagione, quindi non gli si può rimproverare nulla dal punto di vista dei risultati. Quello che ti dico io è che Allegri difficilmente lascerà per volontà del Milan. Per motivi economici e sportivi è difficile che il Milan si separi da Allegri. Bisogna capire cosa vuole fare Allegri. Quindi il punto di vista lo sposterei tutto sull’allenatore che a fine anno farà tutte le proprie valutazioni e capirà con onestà, anche dopo alcune riunioni interne, che tipo di strada prendere per il suo futuro e per il bene del Milan”.