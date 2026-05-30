Milan, altra doccia gelata per Cardinale: sfuma un incasso da 60 milioni

Tre giocatori in prestito torneranno al Milan nelle prossime settimane. Bennacer dalla Dinamo Zagabria, Chukwueze dal Fulham e Musah dall’Atalanta rientreranno formalmente in rossonero.

Bennacer: il ritorno più complicato dal prestito alla Dinamo

Ismael Bennacer rappresenta il caso più complesso tra i tre rientri. La Dinamo Zagabria non eserciterà il diritto di riscatto concordato con il Milan L’ingaggio elevato del centrocampista algerino e i problemi fisici ricorrenti hanno spinto il club croato a rinunciare all’operazione. Negli ultimi anni il rendimento di Bennacer si è ridotto significativamente a causa degli infortuni. Il ritorno a Milanello appare ormai certo, ma il Milan cercherà immediatamente una nuova collocazione definitiva per il giocatore, facendo sfumare l’immediato incasso dei 12 milioni previsti per il suo riscatto.

Chukwueze al Fulham: ancora incertezza sulla permanenza inglese

Samuel Chukwueze ha disputato una stagione altalenante in Premier League. L’esterno nigeriano ha alternato momenti positivi a problemi fisici che ne hanno compromesso la continuità di rendimento al Fulham. Il club inglese continua a valutare l’esercizio del riscatto, ma non ha ancora preso una decisione definitiva. Se il Fulham dovesse rinunciare all’opzione, il Milan dovrà gestire una risorsa offensiva che negli ultimi mesi non ha dimostrato la costanza richiesta dai vertici rossoneri. Una terza via potrebbe essere uno sconto rispetto ai 30 milioni inizialmente pattuiti per il riscatto del club inglese.

Musah-Atalanta, anche qui niente riscatto

Yunus Musah non è riuscito a rilanciarsi con la maglia dell’Atalanta. Due gol e un assist messi a referto, ma anche pochissime gare da titolare, con l’americano che non è mai diventanto un elemento centrale nello scacchiere prima di Juric e poi di Palladino. Anche qui, non è esclusa del tutto la possibilità di uno sconto rispetto ai 20 milioni inizialmente pattuiti per il riscatto, ma il calciatore intanto tornerà a Milanello.

Il totale di questi tre mancati riscatti raggiunge i 60 milioni di euro. Una somma che sarebbe stata molto utile al Milan per iniziare il mercato con una marcia in più e, invece, non arriverà, creando nuove difficoltà anche in uscita.