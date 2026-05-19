Milan, arrivano le difese al lavoro di Tare: “Obiettivi raggiunti. Acquisti sbagliati? Non sembra…”

Gianluca Di Marzio frena i giudizi rapidi sugli acquisti del Milan effettuati da Igli Tare: Nkunku, Jashari e Athekame meritano valutazione più attenta prima della condanna definitiva.

Il colpo Nkunku e l’attacco alla società

Intervenuto a Sky Sport, Di Marzio ha raccontato di come il francese ha subito critiche intense, ma l’analisi dei dati racconta una storia diversa:

“Nkunku, per numero di gol segnati in base ai minuti giocati, è uno dei migliori. Non si è sottratto alle responsabilità: ha calciato il rigore decisivo contro il Genoa quando la squadra ne aveva bisogno. In Italia bocciamo in fretta gli acquisti. Poi tutti i ds sbagliano i colpi. A fine gennaio è stato detto che non c’erano soldi e, allora, Tare è andato a prendere Fullkrug in prestito. Poi, improvvisamente, sono comparsi 35 milioni di euro per Mateta. Significa che la società ha deciso le operazioni senza il ds e l’allenatore”.

Jashari e il precedente De Ketelaere

Lo stesso ragionamento vale per il centrocampista. Lungo infortunio, pagato come De Ketelaere quando arrivò, ma il Milan ha dimenticato cosa ha fatto il belga dopo i primi mesi difficili. “Occhio a bocciarlo”, avverte Di Marzio: l’esito potrebbe essere imbarazzante. Jashari non ha avuto la continuità necessaria per integrarsi negli equilibri della squadra.

Anche Athekame ha contribuito: ha segnato a Genova, dimostrando di poter incidere quando chiamato in causa. Tre giocatori, tre momenti difficili, ma nessuno ancora definitivamente fallimentare.

Tare ha raggiunto gli obiettivi assegnati

Il direttore sportivo ha completato due missioni precise: qualificazione in Champions League e cessioni importanti di una squadra rimasta fuori da tutto la stagione precedente. Gli obiettivi sono stati raggiunti. Le critiche sui singoli acquisti devono confrontarsi con questo risultato complessivo.