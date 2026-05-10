Milan-Atalanta, Allegri cambia tutto: due top fuori!

Massimiliano Allegri prepara una rivoluzione tattica per il Milan. Secondo il Corriere dello Sport, Leao e Fofana finiscono in panchina nella sfida all’Atalanta.

Il tecnico rossonero ha deciso di stravolgere sei undicesimi rispetto alla formazione scesa in campo a Reggio Emilia. Non è soddisfatto del rendimento complessivo e intende cambiare assetto per cercare risposte concrete sul campo. La panchina per due protagonisti come l’esterno portoghese e il centrocampista francese rappresenta una scelta che va oltre il semplice turn-over.

Allegri cambia il Milan: dentro Ricci e Pulisic

Nel centrocampo rossonero spunta il nome di Ricci, chiamato a gestire la regia della squadra. Pulisic scala a sinistra, lasciando spazio a una configurazione tattica completamente diversa da quella vista nelle ultime settimane. Loftus-Cheek avrà una chance importante per dimostrare il suo valore. Questi cambiamenti non sono casuali: Allegri punta a dare una scossa mentale e tattica al gruppo.

La decisione di escludere Leao rappresenta un segnale forte. L’esterno non è in discussione per il suo valore assoluto, ma il tecnico ritiene che una panchina possa servirgli per ritrovare lo stato di forma ottimale. Fofana, invece, ha avuto prestazioni altalenanti che hanno portato Allegri a preferire altre soluzioni per questa partita cruciale.

Milan-Atalanta: gara decisiva per la Champions

Cosa spinge Allegri a rischiare con una rivoluzione così netta? La necessità di conquistare punti è assoluta. Il Milan è in lotta per il quarto posto e non può permettersi ulteriori passi falsi contro una delle squadre più in forma del campionato.

La Gazzetta dello Sport ha titolato “Allegri ribalta il Milan”, confermando la portata dei cambiamenti in preparazione. Non si tratta di una semplice rotazione, ma di una vera e propria riconfigurazione della squadra. Alle 20:45 contro l’Atalanta il Milan avrà l’occasione di mostrare se questa mini rivoluzione tattica può portare i risultati sperati. L’ufficialità dell’undici arriverà solo prima del fischio d’inizio, ma le indiscrezioni del Corriere dello Sport lasciano pochi dubbi sulla volontà di Allegri di stravolgere gli equilibri attuali per dare una sferzata alle ambizioni di calciomercato e di classifica.