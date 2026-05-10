Milan-Atalanta, Allegri fa mea culpa: “Responsabilità mia, siamo in un momento complicato”

Una caduta che fa rumore e fa male quella del Milan contro l’Atalanta, che rischia di veder svanire il sogno Champions. La reazione dei rossoneri è arrivata troppo tardi, con il gol di Pavlovic ed il rigore di Nkunku. Ai microfoni di DAZN ha parlato l’allenatore dei rossoneri, che ha provato a tranquillizzare un ambiente caldissimo e agitato dopo il crollo dei rossoneri nelle ultime giornate.

Le parole di Allegri

Sulla partita contro l’Atalanta:

“Inutile parlare di quello che è successo fino ad ora, c’è da fare una buona settimana di lavoro e concentrarsi sulla sfida contro il Genoa, dopo 10-15 minuti abbiamo preso gol alla prima azione poi ci siamo disuniti, dopo il 3-0 abbiamo avuto una reazione, cerchiamo di vedere che abbiamo ripreso a fare gol ed è un buon segnale, a Genoa sarà difficile e dobbiamo prepararci.”

Sul brutto momento attraversato dal Milan:

“E’ normale che questo momento di difficoltà nessuno se lo sarebbe aspettato me lo aspettavo in questo momento della stagione, pensare dire, i punti, domenica c’è una partita, contro una squadra che in casa ha sempre fatto degli ottimi risultati, bisogna prepararsi con voglia per trovare una vittoria che manca da un po’.”

Sulla condizione di Leao:

“In questo momento non è un problema di nessuno, la priorità è la squadra, Rafa ha avuto situazioni favorevoli stasera così come a Parma, è un momento così ed è un giocatore importante, dobbiamo pensare a Genoa.”

Sulla contestazione dei tifosi verso la dirigenza ed in particolare Giorgio Furlani: