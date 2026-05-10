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Milan-Atalanta, Allegri sorprende a centrocampo: le formazioni ufficiali

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Milan-Atalanta, Allegri sorprende a centrocampo: le formazioni ufficiali
Il Milan saluta i tifosi al termine della partita. Foto: ANSA
Squadra del Milan saluta i tifosi dopo la partita, giocatori in divisa rossonera in campo.

Dopo il pareggio di San Siro contro la Juventus e la sconfitta in casa del Sassuolo, il Milan di Allegri non può più permettersi passi falsi. I bianconeri hanno battuto il Lecce, il Como ha conquistato i tre punti a Verona e la Roma sta facendo lo stesso a Parma. Contro l’Atalanta, tuttavia, non sarà facile. I bergamaschi sperano ancora di ottenere una qualificazione in Conference League.

Ricci e non solo: Allegri stravolge la mediana

Max Allegri dovrà fare a meno di Luka Modric, ma a differenza della scorsa settimana sarà Ricci a sostituir il croato. Jashari partirà dalla panchina. A centrocampo spazio anche per Loftus-Cheek. Non ci sarà neanche Tomori, espulso a Reggio Emilia. Lo sostituirà De Winter. In attacco torna titolare Santi Gimenez, insieme a Leao. Out per infortunio Christian Pulisic.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Leao.

 

Bartolo Colamartino, redattore con due anni di esperienza nel settore della stampa online. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, SpazioJ.it, SpazioMilan.it e SpazioInter.it.

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