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Milan-Atalanta, il danno oltre la beffa: un titolarissimo salta la prossima

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Milan-Atalanta, il danno oltre la beffa: un titolarissimo salta la prossima
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, nel corso del match contro l'Atalanta

Il Milan di Allegri va negli spogliatoi con un risultato che non fa ben sperare per il finale di stagione. L’Atalanta ha trovato due reti che mettono in grande difficoltà i rossoneri, che avranno comunque la seconda frazione di gioco a disposizione. Tra le brutte notizie, il tecnico rossonero perde un titolare in attacco per squalifica. Si tratta di Rafa Leao.

Giallo per Leao, scatta la squalifica: non ci sarà a Genova

Un’entrata in ritardo su Giorgio Scalvini costa cara all’attaccante portoghese, che non potrà aiutare la squadra nella penultima di campionato. Somma di ammonizioni e squalifica immediata. Leao tornerà per la gara casalinga contro il Cagliari, che potrebbe essere decisiva per trovare la qualificazione in Champions League. Per il momento la situazione è critica e la squalifica di Leao non fa che complicare i piani.

Rafael Leao in azione con la maglia del Milan contro il Sassuolo
Rafael Leao in campo con il Milan. Fonte: ANSA

Bartolo Colamartino, redattore con due anni di esperienza nel settore della stampa online. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, SpazioJ.it, SpazioMilan.it e SpazioInter.it.

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