Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: Allegri scioglie ogni dubbio

Massimiliano Allegri ha sciolto ognu dubbio in vista della sfida contro il Cagliari. Per il Milan il destino è tutto nelle proprie mani per conquistare il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League.

Milan-Cagliari: la formazione scelta da Allegri

Nessun dubbio in porta, con Maignan confermatissimo dall’inizio. Davanti a lui Tomori con Gabbia e Pavlovic. Nella linea a cinque di centrocampo c’è Saelemaekers titolare, con Fofana, Jashari, Rabiot e Bartesaghi a completare il reparto. Davanti sarà Gimenez a fare da partner di Nkunku.

Il Cagliari si schiera a specchio con Caprile in porta e il tris di difesa composto da Zappa, Mina e Ze Roberto. La line a 5 vede in campo Obert, Juan Rodriguez, Adopo, Gaetano e Deiola. Davanti agiranno Esposito e Borrelli.