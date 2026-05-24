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Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: Allegri scioglie ogni dubbio

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Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: Allegri scioglie ogni dubbio
Allegri nello spogliatoio del Milan durante la preparazione tattica
Massimiliano Allegri nello spogliatoio del Milan con divisa da allenatore, davanti alla lavagna tattica

Massimiliano Allegri ha sciolto ognu dubbio in vista della sfida contro il Cagliari. Per il Milan il destino è tutto nelle proprie mani per conquistare il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League.

Milan-Cagliari: la formazione scelta da Allegri

Nessun dubbio in porta, con Maignan confermatissimo dall’inizio. Davanti a lui Tomori con Gabbia e Pavlovic. Nella linea a cinque di centrocampo c’è Saelemaekers titolare, con Fofana, Jashari, Rabiot e Bartesaghi a completare il reparto. Davanti sarà Gimenez a fare da partner di Nkunku.

Il Cagliari si schiera a specchio con Caprile in porta e il tris di difesa composto da Zappa, Mina e Ze Roberto. La line a 5 vede in campo Obert, Juan Rodriguez, Adopo, Gaetano e Deiola. Davanti agiranno Esposito e Borrelli.

Redazione SpaziMilan
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