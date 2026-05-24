Milan-Cagliari, Tare a sorpresa: l’annuncio in diretta sul futuro di Modric

Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio di Milan-Cagliari. Il dirigente rossonero ha annunciato, a sorpresa, il futuro di Luka Modric. Le parole in diretta hanno sorpreso i tifosi.

A pochi istanti dal fischio d’inizio dell’ultima gara di questa stagione del Milan, Igli Tare ha annunciato il futuro di Luka Modric:

“Ci siamo chiusi da tutte le voci. È una partita fondamentale che abbiamo messo nel mirino da inizio stagione e vogliamo festeggiare con i nostri tifosi.

Modric penso che rimarrà. È un tifoso rossonero, ci tiene alla maglia e alla piazza. Alla fine la sua scelta sarà un SÌ

Futuro? Noi siamo pagati per fare risultato. È importante essere concentrati tutti sul traguardo, che se vinciamo stasera avremo raggiunto. Da domani pensiamo al futuro”.