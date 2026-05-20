Calciomercato del Milan

Milan, con la Champions tre grandi colpi: le richieste di Allegri

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Milan, con la Champions tre grandi colpi: le richieste di Allegri
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan Fonte: ANSA
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in panchina durante una partita di Serie A

La catastrofe per il Milan sembrava essere ad un passo ma contro il Genoa i rossoneri sono riusciti a scacciare i fantasmi. La squadra di Massimiliano Allegri ha adesso nelle sue mani la qualificazione alla prossima Champions League, alla quale basterà vincere contro il Cagliari a San Siro per concludere questo campionato al terzo posto in classifica. Un traguardo che avvicina alla permanenza il tecnico livornese, che ha già pronta la sua lista in vista del mercato estivo.

Allegri a caccia di esperienza: piacciono Goretzka, Gila e Gabriel Jesus

Se tutto dovesse andare nel verso giusto, il Milan chiuderà la stagione al terzo posto in classifica, strappando il pass per la prossima Champions League. In vista della prossima stagione, dove i rossoneri avranno anche l’impegno europeo, Massimiliano Allegri punta ad avere una rosa che possa competere su ogni palcoscenico, aggiungendo altre pedine di esperienza che alzino il livello qualitativo della squadra.

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, nel corso di un match di Bundesliga
Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco Fonte: ANSA

Secondo ‘Tuttosport’, il tecnico rossonero si aspetta almeno un rinforzo di livello per reparto. Per la difesa il nome forte è quello di Mario Gila della Lazio, in scadenza di contratto nel 2027 e pronto ad una nuova esperienza. A centrocampo, invece, il preferito continua ad essere Leon Goretzka, pronto a lasciare il Bayern Monaco dopo la scadenza del suo contratto.

Per l’attacco, il profilo da tenere d’occhio è quello di Gabriel Jesus dell’Arsenal, con un occhio rivolto sempre in direzione Torino per osservare la situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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