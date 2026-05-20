Milan, con la Champions tre grandi colpi: le richieste di Allegri

La catastrofe per il Milan sembrava essere ad un passo ma contro il Genoa i rossoneri sono riusciti a scacciare i fantasmi. La squadra di Massimiliano Allegri ha adesso nelle sue mani la qualificazione alla prossima Champions League, alla quale basterà vincere contro il Cagliari a San Siro per concludere questo campionato al terzo posto in classifica. Un traguardo che avvicina alla permanenza il tecnico livornese, che ha già pronta la sua lista in vista del mercato estivo.
Allegri a caccia di esperienza: piacciono Goretzka, Gila e Gabriel Jesus
Se tutto dovesse andare nel verso giusto, il Milan chiuderà la stagione al terzo posto in classifica, strappando il pass per la prossima Champions League. In vista della prossima stagione, dove i rossoneri avranno anche l’impegno europeo, Massimiliano Allegri punta ad avere una rosa che possa competere su ogni palcoscenico, aggiungendo altre pedine di esperienza che alzino il livello qualitativo della squadra.
Secondo ‘Tuttosport’, il tecnico rossonero si aspetta almeno un rinforzo di livello per reparto. Per la difesa il nome forte è quello di Mario Gila della Lazio, in scadenza di contratto nel 2027 e pronto ad una nuova esperienza. A centrocampo, invece, il preferito continua ad essere Leon Goretzka, pronto a lasciare il Bayern Monaco dopo la scadenza del suo contratto.
Per l’attacco, il profilo da tenere d’occhio è quello di Gabriel Jesus dell’Arsenal, con un occhio rivolto sempre in direzione Torino per osservare la situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic.