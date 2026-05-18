Milan, conferma a sorpresa sul mercato: può restare anche nella prossima stagione

Il futuro di Christopher Nkunku torna improvvisamente al centro delle discussioni in casa Milan. L’attaccante francese, dato per possibile partente fino a poche settimane fa, starebbe convincendo sempre di più la dirigenza rossonera grazie alle ultime prestazioni e all’atteggiamento mostrato nel finale di stagione. Alcuni segnali arrivati anche sui social hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi, soprattutto dopo i messaggi pubblicati da Rafael Leao e Thiago Silva. Il club rossonero starebbe ora riflettendo seriamente sulla possibilità di trattenerlo anche per il prossimo campionato.

Nkunku cambia il suo futuro

Le ultime settimane hanno riportato entusiasmo attorno a Christopher Nkunku. Il francese è tornato decisivo in campo e le sue prestazioni hanno convinto buona parte dell’ambiente rossonero.

“Sembra essere tornato decisivo ed ha ricevuto gli applausi di tutta la dirigenza rossonera”.

Un messaggio che racconta bene il momento vissuto dal giocatore. Dopo mesi complicati, segnati da problemi fisici e rendimento discontinuo, Nkunku avrebbe ritrovato continuità e fiducia.

Anche i social hanno contribuito ad alimentare le voci su una possibile permanenza. Rafael Leao ha commentato con alcuni applausi una delle ultime pubblicazioni dedicate al francese, mentre Thiago Silva ha reagito con entusiasmo. Piccoli segnali che non sono passati inosservati tra i tifosi del Milan.

Il Milan riflette sulla permanenza

La società rossonera starebbe valutando attentamente il futuro dell’attaccante in vista della prossima stagione. Il Milan, impegnato nella programmazione estiva insieme a Massimiliano Allegri, vuole capire quali profili possano davvero diventare centrali nel nuovo progetto tecnico.

Il francese sembra aver ritrovato brillantezza fisica e fiducia mentale, aspetti fondamentali per rilanciarsi definitivamente in Serie A. Molto dipenderà dalle prossime settimane e dalle strategie di mercato del club. Intanto San Siro ha ricominciato ad applaudire Nkunku, segnale importante per un giocatore che sembrava ormai lontano dal futuro rossonero.