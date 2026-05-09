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Milan, D’Amico ora sempre più vicino? È arrivato l’annuncio!

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Milan, D’Amico ora sempre più vicino? È arrivato l’annuncio!
D'Amico in panchina durante Milan-Atalanta. Foto: ANSA
D'Amico in panchina con tuta New Balance Atalanta durante Milan-Atalanta

Tony D’Amico è un nome molto vociferato in casa Milan nell’ipotesi in cui Igli Tare lasciasse vacante la carica dopo un solo anno in rossonero: tutto sarebbe agevolato dall’Atalanta, che ha praticamente chiuso l’arrivo di Cristiano Giuntoli

Giuntoli all’Atalanta: effetto domino con D’Amico?

Come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, Cristiano Giuntoli è vicinissimo a diventare il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta, con un accordo già raggiunto per l’inizio della collaborazione in attesa dell’ufficialità. C’è un dettaglio, però, da non tralasciare: l’arrivo dell’ex DS di Napoli e Juventus esclude nettamente la permanenza di Tony D’Amico. Di conseguenza, riporta Massimiliano Nebuloni di Sky Sport, è molto probabile il suo cambio di club: oltre alla Roma – che saluterà Massara – anche il Milan è fortemente interessato se Tare lasciasse il club al termine della stagione.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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