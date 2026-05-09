Milan, D’Amico ora sempre più vicino? È arrivato l’annuncio!

Tony D’Amico è un nome molto vociferato in casa Milan nell’ipotesi in cui Igli Tare lasciasse vacante la carica dopo un solo anno in rossonero: tutto sarebbe agevolato dall’Atalanta, che ha praticamente chiuso l’arrivo di Cristiano Giuntoli

Giuntoli all’Atalanta: effetto domino con D’Amico?

Come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, Cristiano Giuntoli è vicinissimo a diventare il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta, con un accordo già raggiunto per l’inizio della collaborazione in attesa dell’ufficialità. C’è un dettaglio, però, da non tralasciare: l’arrivo dell’ex DS di Napoli e Juventus esclude nettamente la permanenza di Tony D’Amico. Di conseguenza, riporta Massimiliano Nebuloni di Sky Sport, è molto probabile il suo cambio di club: oltre alla Roma – che saluterà Massara – anche il Milan è fortemente interessato se Tare lasciasse il club al termine della stagione.