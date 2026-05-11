Milan, dirigenza sotto esame: anche Tare sotto la lente d’ingrandimento

La dirigenza del Milan è sotto esame totale. Secondo quanto rivela Matteo Moretto, il direttore sportivo Igli Tare ha un futuro tutt’altro che certo a Milanello, mentre Gerry Cardinale prepara un bilancio complessivo dei vertici rossoneri.

Tare nel mirino: il DS del Milan a rischio dopo il tracollo sportivo

Il crollo del Milan negli ultimi mesi ha innescato una riflessione profonda su tutte le aree della società. Non è solo la squadra a essere sotto osservazione: la parte sportiva, quella dirigenziale e l’organigramma rossonero intero entrano in discussione a fine stagione. Come rivela Moretto durante un’analisi sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Tare è diventato una figura da valutare concretamente, non una certezza per il progetto futuro.

Il momento di difficoltà del Milan non è casuale. Cardinale aveva già annunciato una linea precisa: a fine anno avrebbe tracciato le conseguenze dei risultati sportivi e deciso eventuali miglioramenti all’interno dell’organigramma. Quel momento è arrivato. Tutti gli elementi della struttura dirigenziale sono sotto esame, dal settore sportivo alla parte amministrativa. La velocità con cui il Milan è precipitato in classifica ha suonato come un campanello d’allarme enorme per la proprietà americana.