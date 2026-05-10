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Milan, i tifosi contestano la squadra: Tare difende i rossoneri

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Milan, i tifosi contestano la squadra: Tare difende i rossoneri
Igli Tare, DS del Milan, durante l'intervista. Foto: SpazioMilan
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, durante un'intervista nello stadio con microfono DAZN

Nel pre-partita di Milan-Atalanta, spartiacque cruciale per la lotta Champions viste le vittorie di Roma, Juve e Como, ha parlato ai microfoni di DAZN il direttore sportivo Igli Tare spiegando l’importanza della partita e la delicatezza del momento, vista la contestazione dei tifosi.

Le parole di Tare

Il ds rossonero è intervenuto poco prima della sfida contro l’Atalanta, difendendo l’operato della squadra in questa stagione:

“I tifosi hanno ragione di esprimere il loro pensiero ma dobbiamo essere uniti, è fondamentale chiudere il percorso intrapreso in questa stagione, non dobbiamo ripetere gli errori commessi del passato. Veniamo da una settimana molto sentita e pesante, siamo convinti che la squadra stasera darà una risposta importante.

Abbiamo fatto una stagione importante, le ultime 6 settimane ci siamo fermati, ma stasera dobbiamo dare una risposta importante, la partecipazione alla Champions è fondamentale per questa società. non solo a livello economico ma anche sportivo.”

 

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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