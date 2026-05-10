Milan, i tifosi contestano la squadra: Tare difende i rossoneri

Nel pre-partita di Milan-Atalanta, spartiacque cruciale per la lotta Champions viste le vittorie di Roma, Juve e Como, ha parlato ai microfoni di DAZN il direttore sportivo Igli Tare spiegando l’importanza della partita e la delicatezza del momento, vista la contestazione dei tifosi.

Il ds rossonero è intervenuto poco prima della sfida contro l’Atalanta, difendendo l’operato della squadra in questa stagione:

“I tifosi hanno ragione di esprimere il loro pensiero ma dobbiamo essere uniti, è fondamentale chiudere il percorso intrapreso in questa stagione, non dobbiamo ripetere gli errori commessi del passato. Veniamo da una settimana molto sentita e pesante, siamo convinti che la squadra stasera darà una risposta importante.

Abbiamo fatto una stagione importante, le ultime 6 settimane ci siamo fermati, ma stasera dobbiamo dare una risposta importante, la partecipazione alla Champions è fondamentale per questa società. non solo a livello economico ma anche sportivo.”