Milan, il rinnovo di Pulisic bloccato: cosa succederà? La situazione

Pulisic e il Milan affrontano l’estate con un nodo da sciogliere: secondo la Gazzetta dello Sport, il rinnovo dell’americano è in stallo da tempo e una decisione arriverà nei prossimi mesi.

Pulisic: rinnovo bloccato, scadenza nel 2027

L’attaccante rossonero non ha trovato continuità nella seconda parte di stagione. Otto gol in Serie A, nessuno dal gennaio 2026 in poi. Eppure il suo valore per il Milan rimane intatto: ha dimostrato di essere uno dei migliori colpi della gestione RedBird, capace di giocare su tutta la trequarti offensiva con duttilità tattica. Il contratto scade nel 2027 con opzione fino al 2028, ma secondo la rosea nulla è stato concordato per il prolungamento. Entro giugno qualcosa deve accadere: il Milan dovrà scegliere se accelerare verso un accordo rinnovato o aprire il giocatore a una possibile partenza.

La situazione del numero 11 rappresenta un bivio strategico. Non è una questione di rendimento momentaneo o di calo fisiologico: Pulisic ha le qualità per essere centrale nel progetto futuro, ma il club non può permettersi di arrivare all’ultimo anno di contratto senza chiarezza. Una cessione comporterebbe la perdita di un elemento di qualità assoluta. Un rinnovo, invece, consoliderebbe un pilastro offensivo su cui costruire le prossime stagioni.