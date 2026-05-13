Milan, il ritorno di Maldini può saltare: su di lui il pressing di un altro club

Paolo Maldini valuta un ritorno nel grande calcio lontano da Milano. Il Fenerbahce lo corteggia con un progetto ambizioso per il campionato turco.
Maldini e il Fenerbahce: la proposta che arriva dalla Turchia
Secondo quanto riporta il giornalista Maurizio Pistocchi, nei giorni scorsi Paolo Maldini ha pranzato con il presidente del Fenerbahce. La squadra turca punta sull’ingaggio della leggenda rossonera per contrastare il Galatasaray nel campionato locale. Non si tratta di una semplice sondaggio: la proposta rappresenta un progetto concreto, con il club di Istanbul determinato a portare Maldini nel proprio organigramma dirigenziale.
La mossa del Fenerbahce non è casuale. Il club turco vuole rafforzare la propria struttura organizzativa per competere ai massimi livelli. Maldini, con la sua esperienza europea e il suo palmares senza pari, incarna esattamente il profilo che il progetto richiede. L’appeal internazionale della leggenda milanista potrebbe inoltre elevare il prestigio complessivo della società in Europa.