Milan, le parole di Modric esaltano i tifosi: il messaggio del croato

Luka Modric ribadisce il suo legame con il Milan, dichiarando di essere contento di giocare in Italia con quello che considera il miglior club del paese.

Modric: “Il Milan è il club migliore d’Italia”

Durante un evento organizzato da MOVA al Poredcast, il centrocampista croato ha pronunciato parole che confermano il suo attaccamento alla causa rossonera. “Sono contento di aver realizzato il sogno di giocare in Italia. E lo sono ancora di più considerando che gioco per quello che per me è il club migliore di questa Nazione, il Milan“, ha dichiarato Modric. Non si tratta di convenevoli diplomatici o frasi di circostanza. È l’ennesima conferma di un amore che il campione mondiale coltiva da anni, ben prima di indossare la maglia rossonera.

L’arrivo a Milanello rappresenta per il croato il compimento di un percorso personale. A 40 anni, quando la maggior parte dei giocatori pensa al ritiro, Modric ha scelto di investire ancora nella competizione, trascinando un gruppo giovane e ancora in fase di costruzione tattica. La sua presenza non è solo sportiva: è un messaggio di appartenenza che va oltre il semplice contratto.

Un simbolo di fede vera al Milan

Modric rappresenta per i tifosi rossoneri qualcosa di raro nel calcio contemporaneo. Non è un mercenario che sceglie il Milan per soldi o visibilità. È un giocatore che ha vinto tutto—dal Pallone d’Oro nel 2018 con il Real Madrid alle finali internazionali con la Croazia—e che ancora sente il bisogno di giocare per questa squadra. Questa scelta racconta di valori che vanno oltre il campo.

La continuità nelle sue dichiarazioni d’amore per il club è significativa. Non è una novità: Modric ha sempre mantenuto questa fedeltà, anche durante i suoi anni al Real Madrid. Ora, con la possibilità di concretizzarla quotidianamente, il campione croato non si sottrae dal ribadire il concetto. Domenica sera contro il Cagliari a San Siro, scenderà in campo con la maschera protettiva, simbolo di una dedizione che non conosce compromessi.

Il Milan possiede in Modric un leader di esperienza assoluta, un condottiero che conosce il peso della vittoria e sa come trasmetterlo ai compagni più giovani. La sua presenza in squadra è funzionale a costruire una mentalità vincente in un momento delicato della stagione. Ogni sua dichiarazione pubblica è una dimostrazione di impegno verso l’ambiente rossonero.

Guardando al futuro, il Milan può contare su un elemento che non cerca scorciatoie. Modric continuerà a lottare per portare risultati concreti, mantenendo quella dedizione che ha caratterizzato tutta la sua carriera. Le sue parole non sono promesse vuote, ma conferme di un atteggiamento che si vede settimana dopo settimana.