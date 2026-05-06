Milan-Lewandowski: contatti con l’agente! L’annuncio di Romano

L’agente di Robert Lewandowski, Pini Zahavi, è stato a Milano negli scorsi giorni e ha avuto vari contatti con i club italiani per discutere di vari assistiti in ottica calciomercato estivo. Tra questi, vi è sicuramente Robert Lewandowski, del quale ha parlato con il Milan in attesa di possibili novità da Barcellona, dove si trova in queste ore.

Romano svela: incontro tra il Milan e l’agente di Lewandowski

Il futuro di Robert Lewandowski è ancora tutto da scrivere: il contratto in scadenza col Barcellona lascia aperto qualsiasi spiraglio per il futuro. Tra le possibilità vi è anche la chance di approdare in Serie A, con il Milan in prima fila per ingaggiarlo. Il suo agente negli scorsi giorni è stato in Italia per parlare con i vari club e ci sono stati, presumibilmente, colloqui diretti. I contatti sono vivi, con l’agente del giocatore in dialogo con la società, come rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Ecco le sue parole nell’ultimo video pubblicato su YouTube:

“Ci sono stati contatti tra il Milan e l’agente di Lewandowski. Nel club rossonero c’è una sorta di divisione interna, il club non è completamente convinto dell’operazione. Negli incontri avuti sono stati presentati i costi e ascoltate le idee, poi ci si aggiornerà”.

Lewa affascina, ma non convince: Milan e Juve hanno dubbi

Avere il privilegio di vedere Robert Lewandowski con la maglia della propria squadra è per pochissimi: Milan e Juventus sarebbero state affascinate da tale possibilità, ma l’economia calcistica non consente errori. Ebbene, come riportato da Di Marzio, i bianconeri si sono tirati indietro dalla corsa all’ingaggio, mentre i rossoneri hanno dubbi sull’affondo.

Al contempo, c’è in ballo una proposta di estensione annuale al ribasso dal Barcellona, come precisato dallo stesso Romano (dove ora si trova lo stesso Zahavi per discussioni sul polacco e su mister Flick), non sono da escludere piste statunitensi o arabe con i loro stipendi faraonici.