Milan, l’ex è netto: “Allegri? Ha fatto un miracolo. Terzo posto più del dovuto”

Giornata fondamentale per il Milan di Massimiliano Allegri che si gioca la qualificazione in Champions League contro il Cagliari di Pisacane. Intanto, sono da segnalare i primi giudizi sulla stagione rossonera e su Rafa Leao: attenzione alle parole di Fulvio Collovati.

L’ex Milan e campione del mondo Fulvio Collovati, ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de La Repubblica, parlando della stagione del Milan. Di seguito le sue parole sul bilancio della stagione rossonera:

“Mi schiero con gli allegriani. Vorrei ricordare a chi lo critica che Max chiuderà probabilmente al terzo posto con una rosa che non mi sembra superiore alla Juventus. Il suo miglior giocatore ha 40 anni, dovrebbe farci riflettere. Si guarda solo il rendimento delle ultime giornate e ci si dimentica del miracolo fatto nel girone d’andata. Dovesse chiudere terzo avrà fatto molto più del dovuto ”

Le parole di Fulvio Collovati su Rafa Leao:

“Se quella di oggi fosse l’ultima di Leao in rossonero, penso sia un bene per lui e per il Milan. Il suo percorso mi pare finito. A un certo punto devi renderti conto che è arrivato il momento di cambiare aria: è una questione di stimoli, di ambiente. Rafa ha qualità, ma se le mostra ogni tanto è normale che i tifosi si spazientiscano”