Milan, Maldini ha deciso da dove ripartire: le ultime

Paolo Maldini tratta con il Fenerbahçe dopo tre anni dall’addio al Milan. La dirigenza turca lo vuole in organico e ha già avviato colloqui concreti a Istanbul per convincerlo.

Maldini e il Fenerbahçe: gli incontri a Istanbul

Secondo il giornalista esperto di calcio turco Yağız Sabuncuoğlu, il candidato alla presidenza del Fenerbahçe Hakan Safi ha incontrato Maldini a Istanbul per proporgli un ruolo dirigenziale. Non è il primo contatto. La trattativa procede a stadi avanzati e rappresenta una svolta storica per Maldini, che dopo decenni tra i rossoneri sta valutando la prima esperienza lontano da Milano.

L’ex direttore tecnico del Milan ha guidato il progetto rossonero fino al 2023, quando è stato escluso dalla società. La sua permanenza nella dirigenza milanista è durata poco più di due anni, un epilogo che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori. Istanbul rappresenta un’opportunità concreta per tornare protagonista nel calcio che conta, lontano dalla Serie A ma in una piazza ambiziosa.