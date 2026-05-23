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Milan, Maldini ha deciso da dove ripartire: le ultime

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Milan, Maldini ha deciso da dove ripartire: le ultime
Paolo Maldini durante una conferenza stampa. Foto: SpazioMilan
Paolo Maldini durante una conferenza stampa gesticola con la mano mentre parla

Paolo Maldini tratta con il Fenerbahçe dopo tre anni dall’addio al Milan. La dirigenza turca lo vuole in organico e ha già avviato colloqui concreti a Istanbul per convincerlo.

Maldini e il Fenerbahçe: gli incontri a Istanbul

Secondo il giornalista esperto di calcio turco Yağız Sabuncuoğlu, il candidato alla presidenza del Fenerbahçe Hakan Safi ha incontrato Maldini a Istanbul per proporgli un ruolo dirigenziale. Non è il primo contatto. La trattativa procede a stadi avanzati e rappresenta una svolta storica per Maldini, che dopo decenni tra i rossoneri sta valutando la prima esperienza lontano da Milano.

L’ex direttore tecnico del Milan ha guidato il progetto rossonero fino al 2023, quando è stato escluso dalla società. La sua permanenza nella dirigenza milanista è durata poco più di due anni, un epilogo che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori. Istanbul rappresenta un’opportunità concreta per tornare protagonista nel calcio che conta, lontano dalla Serie A ma in una piazza ambiziosa.

Redazione SpaziMilan
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