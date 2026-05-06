“Milan? Mi ha fatto male…”: la rivelazione a sorpresa di Mateta

Jean-Philippe Mateta ha confessato il dolore di gennaio quando il Milan ha bloccato l’affare a 35 milioni dopo i test specialistici sul ginocchio.

Mateta racconta il dietro le quinte: “Mi ha fatto male psicologicamente”

L’attaccante francese del Crystal Palace non ha nascosto il colpo ricevuto quando Furlani e il suo staff medico hanno deciso di interrompere le trattative. “Sinceramente, mi ha fatto male psicologicamente sul momento, quando mi hanno detto che era saltato”, ha ammesso Mateta in esclusiva a L’Équipe. La frattura nella negoziazione non è stata una semplice incomprensione tra club: il Milan ha richiesto esami specialistici dopo che il giocatore aveva accusato problemi al ginocchio da metà novembre. Lo staff rossonero ha superato le visite canoniche, ma gli approfondimenti hanno svelato criticità che hanno fatto scattare l’allarme.

La decisione del club di Via Aldo Rossi non era cautela fine a se stessa, ma valutazione concreta di un rischio. Investire 35 milioni su un attaccante con una spalla fragile rappresentava una scelta inaccettabile per una squadra che punta al vertice. Il Milan ha scelto di non forzare, preferendo attendere chiarimenti medici che non sono arrivati nelle tempistiche richieste.