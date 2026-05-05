Milan, novità su due nomi per l’attacco: il punto di Romano e Moretto

Dal canale YouTube di Fabrizio Romano arrivano importanti novità sul mercato in entrata del Milan, in particolare sulla questione prima punta, tallone d’Achille dei rossoneri per tutta questa stagione. Romano e Moretto hanno commentato le recenti voci provenienti dall’Inghilterra su un possibile arrivo di Gabriel Jesus e sulla questione Lewandowski.

Il punto dei 2 esperti di mercato

Moretto ha specificato come, nonostante le voci, il Milan non abbia chiesto informazioni per Gabriel Jesus, visti i costi dell’operazione e comunque l’importanza che gli agenti del calciatore, italiani, avranno nella scelta della prossima squadra del calciatore brasiliano. Queste le sue parole:

“Allora, innanzitutto non mi risultano contatti tra club e in nessun modo. Il Milan non si è mosso per quanto riguarda l’opzione Gabriel Jesus. Invece su altri attaccanti comunque ha già iniziato a chiedere informazioni. Ad oggi, da quello che mi risulta non è una priorità per il Milan. Ricordiamo sempre che Gabriel Jesus è a scadenza nel 2027, quindi c’è da passare comunque dall’Arsenal, ha preso dei nuovi agenti italiani, Branchini dallo scorso gennaio, quindi vedremo poi cosa accadrà per lui”.

Situazione diversa per Robert Lewandowski, dove il Milan ha chiesto informazioni più volte agli agenti, ma il giocatore sembra voler scegliere attentamente la prossima e possibile ultima tappa della sua carriera. Queste le parole stavolta di Romano:

“Per Lewandowski, perché non c’era settimana scorsa l’agente di Lewandowski Pini Zavi in Italia, si era detto che fosse a San Siro per Milan Juve, non è così, ma Pini Zahavi sarà molto molto presto in Italia“.