Milan, occhio al colpo dal Real Madrid: occasione a parametro zero!

Il Milan lavora per rinforzare il reparto difensivo e tra i nomi seguiti nelle ultime settimane c’è anche quello di David Alaba. Il difensore austriaco, destinato a lasciare il Real Madrid al termine della stagione, è finito nel radar rossonero secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. Il club valuta esperienza, leadership e qualità internazionale per alzare il livello della rosa di Massimiliano Allegri. Sullo sfondo resta però una concorrenza importante in Serie A, con Inter e Juventus che osservano da vicino la situazione del centrale classe 1992.
Il Milan valuta l’esperienza di Alaba
La dirigenza rossonera continua a monitorare occasioni di alto profilo sul mercato europeo. David Alaba rappresenta uno dei nomi più affascinanti tra quelli potenzialmente disponibili a parametro zero. Il difensore del Real Madrid porta con sé esperienza internazionale, personalità e una lunga abitudine ai grandi palcoscenici tra Champions League, Liga e Bundesliga.
Secondo Fabrizio Romano, il Milan avrebbe già mosso i primi passi attraverso i contatti con l’entourage del giocatore.
“Il classe 1992 è tra gli obiettivi, in vista della separazione col Real Madrid a fine stagione”.
Nel frattempo anche Inter e Juventus restano interessate al difensore austriaco, pronte a capire se esistano i margini economici per un’operazione così importante.
Il nodo ingaggio e la missione di Zahavi
Il principale ostacolo resta legato all’aspetto economico. Alaba percepisce infatti uno stipendio molto elevato rispetto agli standard attuali del Milan. Per questo motivo la trattativa potrebbe diventare concreta solo davanti a una significativa riduzione dell’ingaggio.
Un tema affrontato direttamente dal suo agente Pini Zahavi durante la recente permanenza a Milano.
“L’affare sarà possibile solo con una riduzione d’ingaggio, ma le parti sono in contatto”.
Il Milan valuta attentamente anche le condizioni fisiche del giocatore dopo i problemi degli ultimi mesi, senza però perdere di vista l’opportunità di aggiungere un profilo di grande esperienza alla rosa.
Una scelta che può cambiare la difesa rossonera
L’eventuale arrivo di Alaba porterebbe leadership e mentalità vincente nello spogliatoio rossonero. Il Milan cerca giocatori capaci di incidere subito, soprattutto in un reparto che nella stagione attuale ha vissuto momenti complicati tra infortuni e rotazioni.
La trattativa resta complessa, ma il fascino della Serie A potrebbe avere un peso nelle scelte future del difensore austriaco. Per i tifosi rossoneri sarebbe un segnale forte, capace di accendere entusiasmo e ambizioni.