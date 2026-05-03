Milan, pomeriggio da incubo contro il Sassuolo: la reazione della Curva Sud è durissima

Il Milan perde per 2-0 in casa del Sassuolo in una gara assolutamente da incubo. I rossoneri ora temono che anche l’obiettivo della qualificazione in Champions possa essere a rischio: domani sera la Roma può accorciare a -3. E la Curva Sud rossonera, che aveva sostenuto la squadra durante tutta la gara, reagisce con sonori fischi al termine della partita.

Milan, dal sostegno ai fischi: pomeriggio da incubo

La partita è stata totalmente storta, dal primo all’ultimo: dal vantaggio neroverde dopo appena 5 minuti con Berardi, sino al rosso per Tomori al minuto 24. Il Milan non è stato praticamente mai pericoloso e la ripresa, iniziata con un’altra botta come il raddoppio di Laurienté dopo 2 minuti, è stata solo un’agonia sino al fischio finale.

Nonostante ciò, la Curva Sud non ha smesso di cantare e far sentire il suo sostegno sino al fischio finale, dove invece ha fatto sentire tutto il suo disappunto per la prestazione di oggi. Ora il Milan rischia di farsi agguantare dalla Juventus e di ritrovarsi la Roma al quinto posto ad appena 3 punti di distacco. Insomma, una domenica davvero delle peggiori.