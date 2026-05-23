Milan, pronto il rinnovo: l’annuncio in queste ore

Geoffrey Moncada ha sul tavolo una proposta di rinnovo dal Milan, ma Nizza e Siviglia bussano alla porta. Secondo Matteo Moretto, la priorità del dirigente rossonero resta comunque la permanenza in rossonero.

Moncada e il Milan: il rinnovo ancora in sospeso

Come rivela Tuttosport, il Capo Scout del Milan è finito nel mirino di club europei. Nizza ha già mosso i primi passi concreti. Siviglia segue da più lontano, ma l’interesse c’è. Nel frattempo, la dirigenza rossonera ha presentato al dirigente francese una proposta di rinnovo che ancora non ha trovato la firma.

Moncada ricopre attualmente il ruolo di Capo Scout nell’organigramma milanista, dopo aver operato come Direttore Tecnico. La sua permanenza rappresenta un elemento centrale nei piani della società. Il nodo non riguarda tanto gli aspetti economici quanto la visione progettuale che il Milan intende costruire insieme a lui. Le prossime 48 ore saranno decisive: martedì e mercoledì potrebbero portare chiarimenti definitivi sul suo futuro.