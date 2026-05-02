Milan, prosegue la trattativa: ora il colpo è più vicino!

Goretzka al Milan: i contatti con l’entourage del centrocampista tedesco procedono in modo continuo e proficuo, come rivela Tuttomercatoweb attraverso il giornalista Niccolò Ceccarini.

Goretzka: il Bayern lo libera a zero

Leon Goretzka lascia il Bayern Monaco a parametro zero. Il contratto del centrocampista tedesco scade a giugno e il club bavarese non intende rinnovare. Il Milan ha identificato nel classe 1995 la soluzione ideale per il centrocampo, approfittando della situazione di svincolo per accelerare una trattativa che potrebbe concludersi prima dei Mondiali 2026.

L’offerta rossonera si attesta su 5 milioni di euro per un contratto triennale. Una cifra contenuta che riflette lo status di parametro zero del giocatore, ma comunque significativa rispetto alle ambizioni del Milan di rinforzo nel reparto mediano. Ceccarini ha sottolineato come la prossima mossa spetti ormai a Goretzka, con i tempi che si stringono verso una risposta definitiva.

Goretzka e il 3-5-2 di Allegri: il ruolo tattico

Il centrocampista tedesco è destinato a coprire il ruolo di mezzala destra del centrocampo nel sistema di Massimiliano Allegri. Goretzka garantisce corsa, fisicità e una lunga esperienza internazionale: 73 presenze in Champions League con il Bayern. Queste qualità lo rendono una scelta non casuale nel progetto tattico rossonero, dove servirebbe equilibrio e copertura difensiva abbinati a capacità di spinta offensiva.

Quale scenario si apre con l’arrivo di Goretzka? L’entrata del tedesco modificherebbe gli equilibri attuali del centrocampo: Fofana, che ha giocato titolare come mezzala destra, vedrebbe ridursi il suo spazio. Il francese ha attirato l’interesse di Lione e Marsiglia, con il Milan che chiede 30 milioni per una possibile cessione estiva. La competizione per il posto sarebbe immediata e potrebbe spingere il club a valutare offerte concrete.

Goretzka: quando arriva la decisione

I tempi della trattativa sono scanditi da una scadenza precisa: la decisione di Goretzka deve arrivare prima dei Mondiali 2026. Non è una deadline casuale, ma una necessità tattica per il giocatore di pianificare la sua stagione successiva con certezze contrattuali. Il Milan sa che il margine per convincere il tedesco è limitato e che altri club europei potrebbero muoversi con rapidità analoga.

I contatti proseguono senza intoppi apparenti. Ceccarini ha confermato che l’entourage di Goretzka mantiene una disponibilità costruttiva nel dialogo con i rossoneri. Se la trattativa dovesse chiudersi prima della pausa per i Mondiali, il Milan avrebbe il suo primo rinforzo concreto per il centrocampo, consolidando il progetto tattico di Allegri e offrendo alternative di qualità internazionale nel reparto mediano. Goretzka rappresenterebbe un’aggiunta di esperienza e solidità al Milan in vista dei prossimi impegni.