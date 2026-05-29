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Milan, può essere Xavi l’erede di Allegri? Arriva la sentenza di Moretto

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Milan, può essere Xavi l’erede di Allegri? Arriva la sentenza di Moretto
Xavi in panchina durante una gara
Xavi in panchina durante una partita, indossa giubbotto blu scuro e maglia blu navy

Xavi non sarà l’allenatore del Milan. Secondo il giornalista Matteo Moretto, l’ex centrocampista del Barcellona ha scartato l’opzione rossonera perché la sua priorità è una panchina in Nazionale dopo il Mondiale.

Xavi e il Milan: il no definitivo alla panchina

La conferma arriva direttamente dai social network, dove Moretto ha rilanciato l’indiscrezione escludendo categoricamente l’arrivo dell’allenatore spagnolo. Non c’è margine di trattativa: Xavi ha scelto una strada completamente diversa, orientata verso il calcio internazionale piuttosto che verso una nuova avventura in Serie A. La comunicazione è netta e chiude definitivamente un capitolo che aveva iniziato a circolare nei corridoi del calciomercato milanese.

Questo rifiuto rappresenta un nuovo ostacolo per il Milan nella ricerca di un nuovo tecnico. A pochi giorni dal termine della stagione, il club rossonero non ha ancora una guida stabile per il futuro. La confusione attorno alla panchina continua a crescere, con il Diavolo che accumula no da profili di spessore. Prima Iraola, ora Xavi: due rifiuti in sequenza che segnalano quanto sia complicato attrarre allenatori di prima fascia nel progetto attuale.

Redazione SpaziMilan
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