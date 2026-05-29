Milan, può essere Xavi l’erede di Allegri? Arriva la sentenza di Moretto

Xavi non sarà l’allenatore del Milan. Secondo il giornalista Matteo Moretto, l’ex centrocampista del Barcellona ha scartato l’opzione rossonera perché la sua priorità è una panchina in Nazionale dopo il Mondiale.

Xavi e il Milan: il no definitivo alla panchina

La conferma arriva direttamente dai social network, dove Moretto ha rilanciato l’indiscrezione escludendo categoricamente l’arrivo dell’allenatore spagnolo. Non c’è margine di trattativa: Xavi ha scelto una strada completamente diversa, orientata verso il calcio internazionale piuttosto che verso una nuova avventura in Serie A. La comunicazione è netta e chiude definitivamente un capitolo che aveva iniziato a circolare nei corridoi del calciomercato milanese.

Questo rifiuto rappresenta un nuovo ostacolo per il Milan nella ricerca di un nuovo tecnico. A pochi giorni dal termine della stagione, il club rossonero non ha ancora una guida stabile per il futuro. La confusione attorno alla panchina continua a crescere, con il Diavolo che accumula no da profili di spessore. Prima Iraola, ora Xavi: due rifiuti in sequenza che segnalano quanto sia complicato attrarre allenatori di prima fascia nel progetto attuale.