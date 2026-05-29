Milan, quale futuro per Ibrahimovic? Spunta il retroscena

Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic a San Siro. Foto: ANSA

Zlatan Ibrahimovic mantiene il suo ruolo a Casa Milan grazie al supporto incondizionato di Gerry Cardinale, che lo considera il suo braccio destro e lo protegge dalle crescenti contestazioni dell’ambiente rossonero.

Ibrahimovic e Cardinale: un legame oltre lo sport

Secondo Tuttosport, la stima che il presidente ripone nello svedese supera ampiamente la dimensione professionale. Cardinale considera Ibrahimovic non solo un collaboratore di valore nel mondo del calcio, ma anche una persona di cui ha fiducia personale, trasformando il rapporto lavorativo in una vera amicizia. Questo legame solido rappresenta il muro che protegge Ibrahimovic dalle critiche che montano intorno alle sue scelte.

L’ambiente rossonero ha manifestato chiaramente il proprio nervosismo dopo le recenti decisioni prese dalla dirigenza. Tuttavia, la posizione di Ibrahimovic rimane blindata dalla fiducia del presidente. Non è una semplice questione di stima calcistica, ma di una relazione personale che Cardinale coltiva e protegge attivamente, mettendo così al riparo il suo collaboratore dalle pressioni esterne.