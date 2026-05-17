Milan, ritorno di fiamma: “Può essere un’opportunità in estate”

Joe Gomez torna nel mirino del Milan per l’estate. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, il difensore del Liverpool rappresenta una concreta opportunità di mercato per la prossima stagione.

Joe Gomez e il Milan: i contatti dello scorso mercato

I rossoneri avevano già intavolato trattative approfondite con il difensore inglese durante l’estate 2025. Romano ha confermato che il Milan era stato molto vicino a chiudere l’affare, ma l’operazione non si è concretizzata per dinamiche legate al mercato del Liverpool. Il club di Anfield stava infatti finalizzando l’ingaggio di Marc Guèhi dal Crystal Palace: il centrale aveva già sostenuto le visite mediche a Londra quando è saltato tutto.

Il motivo del blocco è tecnico e gestionale. Il Crystal Palace, che avrebbe ceduto Guèhi, aveva necessità di coprire il buco in difesa e puntava a Igor, ex difensore della Fiorentina. Questo meccanismo di incastri ha paralizzato la trattativa e, di conseguenza, ha allontanato temporaneamente Gomez dal progetto rossonero.

Gomez, il Liverpool e l’opportunità estiva

Oggi la situazione si ripresenta sotto una luce diversa. Il contratto di Gomez con il Liverpool scade nel 2027, il che consente al club inglese di valutare eventuali cessioni senza urgenza. La proposta rossonera torna concretamente in discussione per il mercato estivo imminente, con il Milan che aveva già manifestato interesse concreto pochi mesi fa.

Che tipo di opportunità rappresenta Gomez per la difesa del Milan? Un difensore con esperienza internazionale, reduce da stagioni in Premier League e con la capacità di adattarsi a più ruoli sulla linea arretrata. Romano non specifica se si tratterebbe di trasferimento a titolo definitivo o formula diversa, ma l’apertura del Liverpool alla cessione è esplicita.

Il Milan dovrà decidere se riprendere la trattativa con urgenza o se attendere sviluppi nelle prossime settimane. La finestra di mercato estivo offre al club rossonero una seconda chance su un profilo che aveva già conquistato l’interesse della dirigenza mesi fa, quando gli incastri internazionali non hanno permesso la chiusura dell’affare.