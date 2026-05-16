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Milan, senti l’ex Roma e Inter: arriva la “gufata” sulla corsa Champions!

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Milan, senti l’ex Roma e Inter: arriva la “gufata” sulla corsa Champions!
Dzeko e Lukaku durante Roma-Inter. Foto: ANSA
Edin Dzeko con fascia da capitano abbraccia Lukaku in maglia Inter durante Roma-Inter

La gara contro il Genoa sarà la più importante della stagione per il Milan, chiamato ad una vittoria per non perdere il pass per la prossima Champions League. Un ex Inter si auspica però che questa gara vada male: Edin Dzeko si augura uno scherzetto di De Rossi, suo ex compagno alla Roma.

La “gufata” di Dzeko al Milan

In un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“, Edin Dzeko si è espresso su questo campionato di Serie A, toccando anche il tema della corsa Champions. Ex Roma e Inter, il bosniaco non può che augurarsi una disfatta milanista a Genova:

Spero che la Roma vada in Champions. Come l’Inter, mi è rimasta nel cuore. Mi auguro che il mio ex capitano De Rossi riesca a fermare il Milan: io credo che possa riuscirci”.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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