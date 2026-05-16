Milan, senti l’ex Roma e Inter: arriva la “gufata” sulla corsa Champions!

La gara contro il Genoa sarà la più importante della stagione per il Milan, chiamato ad una vittoria per non perdere il pass per la prossima Champions League. Un ex Inter si auspica però che questa gara vada male: Edin Dzeko si augura uno scherzetto di De Rossi, suo ex compagno alla Roma.
La “gufata” di Dzeko al Milan
In un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“, Edin Dzeko si è espresso su questo campionato di Serie A, toccando anche il tema della corsa Champions. Ex Roma e Inter, il bosniaco non può che augurarsi una disfatta milanista a Genova:
“Spero che la Roma vada in Champions. Come l’Inter, mi è rimasta nel cuore. Mi auguro che il mio ex capitano De Rossi riesca a fermare il Milan: io credo che possa riuscirci”.